Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Персональные данные граждан продавали преступные группы в Казахстане

АСТАНА, 27 апр — Sputnik. КНБ сообщил о задержании в городах Астана и Алматы группы лиц, подозреваемой в незаконном сборе и распространении персональных данных граждан Казахстана.

Источник: КНБ Казахстана

«По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в сети Интернет полученную неправомерным путем информацию. В качестве покупателей выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица», — говорится в сообщении комитета.

В ходе обысков сотрудники КНБ изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, а также крупную сумму денежных средств и иные вещественные доказательства.

«Проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», — отметили в КНБ.