Персональные данные граждан продавали преступные группы в Казахстане

«По материалам следствия, фигуранты уголовного дела продавали в сети Интернет полученную неправомерным путем информацию. В качестве покупателей выступали некоторые представители микрофинансовых и коллекторских организаций, а также физические лица», — говорится в сообщении комитета.
В ходе обысков сотрудники КНБ изъяли компьютерную технику, электронные носители информации, а также крупную сумму денежных средств и иные вещественные доказательства.
«Проводится досудебное расследование по статьям 147, 208 и 210 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит», — отметили в КНБ.