В Хабаровском крае руководство загородного комплекса ответит за смерть клиента

В Хабаровском крае суд вынес приговор замдиректора гостиничного комплекса «Ривьера», где два года назад погиб мужчина, катаясь со склона.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края, руководитель признан виновным по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ.
Установлено, что на территории комплекса был организован досуг, в том числе катание на тюбингах. Подсудимый знал, что один из естественных склонов резко обрывался в месте примыкания к речному льду, образовывая своеобразный трамплин, но не предпринял мер к обеспечению безопасности для посетителей.
В результате 2 января 2024 года здесь произошла трагедия. Посетитель съехал вниз, тюбинг подскочил на «трамплине», мужчина выпал и ударился головой об лед. Он скончался от открытой черепно-мозговой травмы.
Подсудимому назначен штраф 150 000 рублей. 3 миллиона рублей по гражданским искам от вдовы и двоих детей погибшего взысканы с компании.
Приговор суда в законную силу не вступил.