В Верхней Пышме врач-эндоскопист, из-за которого умер пациент, избежал наказания

Источник: Комсомольская правда

В Верхней Пышме освободили от наказания врача-эндоскописта, по вине которого умер пациент. Трагедия произошла в августе 2023 года. Врач местной центральной городской больницы имени Бородина Алексей Беда во время операции нарушил технику и методику безопасного проведения вмешательства. Это привело к внутриоперационному травматическому повреждению.

— После завершения операции врач не провёл необходимых обследований для выявления повреждения, в результате чего у мужчины развилось угрожающее жизни состояние, которое повлекло его смерть, — сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Верхнепышминский городской суд признал Алексея Беду виновным в совершении преступления по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Его приговорили к 2 годам и 9 месяцам ограничения свободы. Однако из-за истечения срока давности Беду освободили от наказания.