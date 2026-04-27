Мужчина на Москвиче сбил пенсионерку в Нижнем Новгороде

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 26 апреля, в Нижнем Новгороде отечественная легковушка сбила пенсионерку. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером, примерно в 21:15, на проспекте Кораблестроителей в районе дома № 6 произошла серьезная авария. 55-летний мужчина за рулем Москвича не остановился перед пешеходным переходом и сбил 87-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадала пожилая нижегородка. С полученными травмами ее доставили в городскую больницу № 13.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 64-летний водитель легковушки получил травмы после ДТП с трактором.