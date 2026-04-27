Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье четырех человек задержали после ограбления магазина на 1,5 млн рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четверых мужчин, которые ограбили в Люберцах магазин на 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Источник: РИА "Новости"

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности двоих подозреваемых, которые после совершения преступления скрылись на территории Брянской области. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены еще двое нападавших. Все фигуранты были задержаны по местам проживания. Ими оказались жители Брянска и Московской области», — сказала она.

Петрова добавила, что оперативники установили, что преступление было тщательно спланировано. «Один из злоумышленников получил от знакомого информацию о том, что в сейфе, расположенном в одной из торговых точек городского округа Люберцы, хранится крупная сумма денег. После этого он нашел сообщников, распределил между ними роли и организовал ограбление», — пояснила руководитель управления.

По ее словам, вечером правонарушители ворвались в магазин, где один из них схватил и удерживал продавца, пока его сообщник взламывал сейф. Третий участник группы ожидал подельников в автомобиле неподалеку, а четвертый в это время находился с хозяином магазина в спортзале, чтобы контролировать его передвижения и не допустить неожиданного возвращения. «В результате нападения из торговой точки были похищены денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму около полутора миллионов рублей», — сказала Петрова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ. Задержанные арестованы.