В Подмосковье четырех человек задержали после ограбления магазина на 1,5 млн рублей

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили личности двоих подозреваемых, которые после совершения преступления скрылись на территории Брянской области. В результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий были установлены еще двое нападавших. Все фигуранты были задержаны по местам проживания. Ими оказались жители Брянска и Московской области», — сказала она.
Петрова добавила, что оперативники установили, что преступление было тщательно спланировано. «Один из злоумышленников получил от знакомого информацию о том, что в сейфе, расположенном в одной из торговых точек городского округа Люберцы, хранится крупная сумма денег. После этого он нашел сообщников, распределил между ними роли и организовал ограбление», — пояснила руководитель управления.
По ее словам, вечером правонарушители ворвались в магазин, где один из них схватил и удерживал продавца, пока его сообщник взламывал сейф. Третий участник группы ожидал подельников в автомобиле неподалеку, а четвертый в это время находился с хозяином магазина в спортзале, чтобы контролировать его передвижения и не допустить неожиданного возвращения. «В результате нападения из торговой точки были похищены денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму около полутора миллионов рублей», — сказала Петрова.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ. Задержанные арестованы.