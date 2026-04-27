В Подмосковье четырех человек задержали после ограбления магазина на 1,5 млн рублей

По ее словам, вечером правонарушители ворвались в магазин, где один из них схватил и удерживал продавца, пока его сообщник взламывал сейф. Третий участник группы ожидал подельников в автомобиле неподалеку, а четвертый в это время находился с хозяином магазина в спортзале, чтобы контролировать его передвижения и не допустить неожиданного возвращения. «В результате нападения из торговой точки были похищены денежные средства и ювелирные изделия на общую сумму около полутора миллионов рублей», — сказала Петрова.