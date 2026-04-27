В Маслянинском и Колыванском районах паводок подтопил дома и мосты

В Новосибирской области продолжается активная фаза весеннего паводка. По данным регионального МЧС, подтоплены 18 жилых домов, 13 дач и два автомобильных моста. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Маслянинском муниципальном округе и Колыванском районе. Как отметил начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в этих территориях уровень воды превысил критические отметки.
— Активная фаза весеннего паводка продолжается. Осложнение принесло резкое потепление. С пятницы оправдывается экстренное предупреждение, — сообщил Виктор Орлов.
Всего подтопления зафиксированы в 15 населенных пунктах и 11 садовых товариществах в 12 муниципалитетах. В зоне воздействия остаются 185 приусадебных участков.
При этом за последнюю неделю от воды освободились 11 дачных домов, 9 приусадебных и 133 дачных участка. Ситуация находится на контроле спасателей.