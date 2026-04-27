В Маслянинском и Колыванском районах паводок подтопил дома и мосты

В Новосибирской области продолжается активная фаза весеннего паводка. По данным регионального МЧС, подтоплены 18 жилых домов, 13 дач и два автомобильных моста. Об этом на оперативном совещании сообщил начальник регионального МЧС Виктор Орлов.