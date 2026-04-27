Новосибирец получил условный срок за шутку о бомбе в аэропорту

Из хулиганских побуждений он оставил свой рюкзак рядом с одним из посетителей и сообщил ему, что внутри находится взрывное устройство.

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор Михаилу Слепову, признанному виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в паблике «Суды общей юрисдикции Новосибирской области» в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что 14 января 2026 года мужчина находился в кафе аэропорта Толмачёво. Из хулиганских побуждений он оставил свой рюкзак рядом с одним из посетителей и сообщил ему, что внутри находится взрывное устройство, которое вскоре будет приведено в действие. После этого Слепов скрылся.

Информация об угрозе была воспринята как реальная: на место незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. При обследовании рюкзака и прилегающей территории взрывчатых веществ не обнаружено.

Суд назначил виновному наказание в виде трёх лет лишения свободы условно.