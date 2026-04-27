В Беларуси глава швейной фабрики обманул государство на 1,6 миллиона рублей

Глава швейной фабрики в Брестской области пойдет под суд за налоговое мошенничество, сообщили в областной прокуратуре.
Правоохранители установили, что 53-летний учредитель частной фирмы по пошиву швейных изделий вместе с 67-летней директором этой фабрики и 50-летним главой подконтрольной компании из России совершили налоговое мошенничество с причинением ущерба в особо крупном размере.
Фигуранты уклонялись от уплаты налогов, скрывая и умышленно занижая налоговую базу. Для того, чтобы необоснованно получить разницу между суммой налоговых вычетов и суммой НДС после реализации товаров обвиняемый предоставлял в налоговые органы подложные документы.
С 2019 года по 2024 год учредитель продавал свои швейные изделия российским предприятиям через посреднические и подконтрольные ему субъекты, которые фактически в этом процессе не участвовали. Также он разработал схему сокрытия выручки в сделках его предприятия с подконтрольными российскими фирмами.
Директор швейной фирмы, по указанию учредителя, сформировала для возврата разницы сумм НДС итоговые цены на товары в адрес подконтрольных иностранных фирм. Те передавали данные конечному покупателю, указав заниженную стоимость. Это позволило занизить выручку швейной фирмы, а затем неправомерно вернуть из бюджета разницу сумм НДС.
Третий обвиняемый, директор подконтрольной российской компании, использовал упрощенную систему налогообложения и помог руководителю белорусского предприятия, распределив получение оплат от конечных покупателей на счета подконтрольных организаций из России, чтобы не выйти за определенные пределы выручки.
Пока действовала мошенническая схема, белорусская швейная фирма не доплатила в бюджет республики налог на прибыль более 1,6 миллиона белорусских рублей.
Ущерб фигуранты возместили полностью еще во время предварительного расследования.
До суда два обвиняемых находятся под личным поручительством, а третий — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.