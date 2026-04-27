Учёные РАН выяснили причину крупных землетрясений в России

Столкновение Индийской плиты с Евроазиатской стало причиной крупных землетрясений в России и соседних странах. Это выяснили учёные Института нефтегазовой геофизики РАН (ИНГГ СО РАН).
Этот процесс порождает катастрофические события магнитудой более 8, такие как Гоби-Алтайское землетрясение 1957 года в Монголии, Куньлуньское 2001 года в Китае и прошлогоднее в Мьянме. Специалисты проследили за изменениями координат GPS-пунктов на территории России и соседних государств за последние 25 лет.
Анализ показал, что активная сейсмичность южной части Азии распространяется до границы с Сибирскими платформами на севере. Движение Индии на северо-северо-восток происходит со скоростью до 50 миллиметров в год, постепенно снижаясь к северу.
За последние 35 лет в регионе произошла серия событий с магнитудой более 6,5. Среди них — Южно-Якутское (1989), Чуйское на Алтае (2003) и землетрясения на границе КНР и Киргизии (2024) магнитудой 7.
На границе зон активных деформаций (Тянь-Шань, Алтай, Саяны, Байкал) плиты смещаются вполне стабильно — на 3−15 миллиметров в год. Учёные продолжат мониторинг, чтобы лучше понимать сейсмические риски и прогнозировать возможные последствия.
Читайте также: В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла.