Половодье в Башкирии: подтопило 61 приусадебный участок и мост

В Башкирии за прошедшие сутки в Систему-112 поступили два сообщения, связанные с весенним половодьем. Председатель Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов рассказал, что сейчас под контролем находятся пять ситуаций в пяти муниципалитетах.
Ограничение движения сохраняется на одном участке дороги в Чишминском районе. В Бижбулякском районе подтопило один мост, а в Уфимском, Илишевском и Давлекановском районах грунтовые воды вышли на 61 приусадебный участок.
Уровень воды на реке Белой в районе Монумента Дружбы составляет 172 см. За последние сутки лесных и ландшафтных пожаров в республике не зарегистрировали.