Ряд поездов Павелецкого направления в Москву отстают на 2,5 часа из-за непогоды

Ряд поездов Павелецкого направления в Москву отстают на 2,5 часа из-за непогоды. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщила Федеральная пассажирская компания («ФПК»).

— № 58 Белгород — Москва; № 34 Владикавказ — Москва; № 136 Саратов — Москва; № 94 Пенза — Москва; № 10 Саратов — Москва; № 26 Воронеж — Москва; № 86 Дербент — Москва, — говорится в Telegram-канале компании.

Сотрудники компании прикладывают все усилия, чтобы ввести движение поездов в график.

27 апреля «оранжевый» уровень опасности объявили в столичном регионе. Предупреждение сделано из-за снега и наледи.

По данным синоптиков, погода в Москве в понедельник ухудшится до конца суток. В столице ожидаются сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица, шквалистое усиление ветра порывами до 23 метров в секунду.