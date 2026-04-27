Пожар произошел на предприятии в Минске

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло сегодня на территории столичного предприятия по улице Радиальной. На открытой площадке временного хранения отходов производства загорелись вторресурсы, два гидравлических пресса и рядом припаркованный седельный тягач с полуприцепом.
«Сильный порывистый ветер усложнял работу спасателей и создавал риск распространения огня на большие площади», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, на пожаре никто не пострадал, для его ликвидации были задействованы 12 единиц техники МЧС.
Сейчас спасатели продолжают осуществлять проливку конструкций, на месте работает три единицы техники.
Причина и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.