Пожар произошел на предприятии в Минске

МИНСК, 27 апр — Sputnik. Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Минске, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

Источник: Sputnik.by

Как уточнили в МЧС, возгорание произошло сегодня на территории столичного предприятия по улице Радиальной. На открытой площадке временного хранения отходов производства загорелись вторресурсы, два гидравлических пресса и рядом припаркованный седельный тягач с полуприцепом.

«Сильный порывистый ветер усложнял работу спасателей и создавал риск распространения огня на большие площади», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на пожаре никто не пострадал, для его ликвидации были задействованы 12 единиц техники МЧС.

Сейчас спасатели продолжают осуществлять проливку конструкций, на месте работает три единицы техники.

Причина и обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.