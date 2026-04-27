В Красноярске иностранка пыталась дать взятку полицейским и получила срок

В Березовке иностранка получила реальный срок за попытку дать взятку полицейским, чтобы избежать выдворения из России. Как сообщили в МВД Красноярского края, в апреле 2025 года сотрудники во время рейда задержали 50-летнюю женщину, которая не имела документов, подтверждающих право пребывания на территории нашей страны.