В Красноярске иностранка пыталась дать взятку полицейским и получила срок

В Березовке иностранка получила реальный срок за попытку дать взятку полицейским, чтобы избежать выдворения из России. Как сообщили в МВД Красноярского края, в апреле 2025 года сотрудники во время рейда задержали 50-летнюю женщину, которая не имела документов, подтверждающих право пребывания на территории нашей страны.
Пытаясь избежать штрафа и выдворения, иностранка предложила полицейским взятку — 17 тысяч рублей. В итоге на нее завели уголовные дела по статьям «Покушение на дачу взятки» и «Покушение на мелкое взяточничество».
Суд назначил обвиняемой 11 месяцев колонии общего режима и штраф в пять тысяч рублей. После отбывания наказания женщина уедет домой. Приговор вступил в законную силу.