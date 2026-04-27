В Приморье учредитель лесопредприятия лишился свободы на 7,5 лет и 19 машин

Учредителя лесозаготовительного предприятия в Приморье приговорили к 7,5 годам колонии строгого режима за взятку заместителю директора регионального департамента лесного хозяйства. Его также оштрафовали на 20 млн рублей и арестовали 19 машин общей стоимостью более 35 млн. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
По данным ведомства, суд в Советском районе Владивостока признал бизнесмена виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ — это дача взятки через посредника в крупном размере. Речь идёт о сумме в 1 млн рублей, которую он, по версии следствия и суда, передал должностному лицу через посредницу.
Следствие и суд установили, что деньги предназначались заместителю директора департамента лесного хозяйства Приморского края. За эту сумму чиновник, как следует из материалов дела, должен был согласиться на сделки по передаче арендных прав на три лесных участка для заготовки древесины в Ольгинском и Кавалеровском округах.
С учётом позиции государственного обвинителя из прокуратуры Советского района Владивостока суд назначил предпринимателю 7 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Дополнительно он должен выплатить штраф в двадцатикратном размере взятки — 20 млн рублей.
Чтобы обеспечить выплату штрафа и возможные другие взыскания, суд наложил арест на 19 транспортных средств осуждённого. Их общая стоимость превышает 35 млн рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу: у сторон есть время обжаловать его в вышестоящей инстанции.
Ранее Советский районный суд Владивостока уже признал виновной посредницу, через которую передавались деньги.
Отдельно прокуратура отмечает, что уголовное дело в отношении самого заместителя директора департамента лесного хозяйства Приморского края продолжает рассматривать суд. Чиновнику вменяют получение взятки за согласование сделок по уступке аренды лесных участков.