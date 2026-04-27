Две девочки пострадали в ДТП с иномарками в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде две несовершеннолетние девочки получили травмы в результате ДТП. Информация об этом была распространена пресс-службой УГИБДД Российской Федерации по Нижегородской области.
Инцидент произошел 25 апреля около 21:20 на проспекте Ленина, у дома № 30. Согласно предварительным данным, 24-летняя автоледи, управлявшая автомобилем BMW, при выполнении маневра разворота не предоставила преимущество в движении автомобилю Haval, за рулем которого находился 31-летний мужчина.
Вследствие столкновения пострадали две пассажирки автомобиля Haval — девочки возрастом трех и девяти лет. Оба ребенка были госпитализированы в областную детскую больницу.
Ранее сообщалось, что в начале 2026 года случилось 80 ДТП в Нижегородской области.