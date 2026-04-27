Ошибка на операции — медик избежал наказания за смерть пациента из-за срока давности

Верхнепышминский городской суд признал врача-эндоскописта Алексея Беду виновным в причинении смерти по неосторожности, сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Суд квалифицировал действия медика по части 2 статьи 109 УК РФ. Ему назначили 2 года 9 месяцев ограничения свободы. Однако от наказания осужденный освобожден — срок давности уголовного преследования истек еще на стадии предварительного следствия.
Установлено, что в августе 2023 года во время операции врач допустил нарушение техники безопасности. Это привело к травме пациента в ходе вмешательства.
После операции медик не провел необходимые обследования, чтобы выявить повреждение. В итоге пациент скончался.
Срок давности по данной статье составляет два года.
Читайте также: Смерть после наркоза: дело против праздновавших свадьбу врачей возбудили в Дагестане.