Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Shot: Зятя Шаца* разыскивают российские приставы из-за налоговых долгов

Зятя Михаила Шаца* и Татьяны Лазаревой** Семена Шмелева разыскивают российские приставы из-за налоговых долгов. При этом мужчина вместе с женой Софьей Шац уехали из России в Португалию сразу после начала СВО. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

Сообщается, что Шмелев не закрыл в РФ свое ИП, которое открывал для продажи продуктов.

— В итоге за несколько лет ему накапали налоговые долги — ФССП открыла против него два производства на сумму более 120 тысяч рублей. Помимо того, на нем висит еще один долг в 190 тысяч рублей, — говорится в публикации.

Там добавили, что в 2025 года мужчина закрыл ИП, но долги так и не оплатил.

Ранее Михаил Шац* рассказал, что значительная часть русских эмигрантов, сомневавшихся в своем решении уехать, уже вернулась на родину. По его словам, за границей остались в основном те, для кого переезд был принципиальным решением.

*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.

**Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ, внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторингом.