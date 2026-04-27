Дети застряли на острове в Красноярском крае из-за подъёма воды в реке

Раньше сообщалось, что в Хабаровске утонул восьмилетний мальчик. Он провалился под лёд на искусственном водоёме. Дети гуляли в Индустриальном районе города. Мальчик вышел на лёд и провалился. Крики детей услышал мужчина, он попытался спасти ребёнка, но у него ничего не вышло. На место приехали спасатели МЧС России и городской аварийно-спасательной службы.