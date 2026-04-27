В Алматы объявлено очередное полицейское усиление

В Алматы стартовало республиканское оперативно-профилактическое мероприятие (ОПМ) «Правопорядок», направленное на обеспечение общественной безопасности, стабилизацию криминогенной обстановки и повышение уровня правопорядка в городе, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Об этом 27 апреля рассказали в Департаменте полиции (ДП) города.

В рамках ОПМ состоялся единый развод, в котором приняли участие сотрудники подразделений, задействованных в охране общественного порядка.

«В период проведения ОПМ сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений в общественных местах, пресечению уличной преступности, а также обеспечению безопасности дорожного движения», — сообщили в ДП.

Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать требования законодательства.

9 апреля в полиции Алматы озвучили промежуточные итоги ОПМ «Стоп-нарушения». 14 апреля в ДП отчитались об итогах ОПМ по проверке хостелов, гостиниц малой вместимости и других мест концентрации иностранных граждан. 7 апреля сообщалось о старте отработки «Закон и порядок: безопасность города».