В Алматы объявлено очередное полицейское усиление

Об этом 27 апреля рассказали в Департаменте полиции (ДП) города.
В рамках ОПМ состоялся единый развод, в котором приняли участие сотрудники подразделений, задействованных в охране общественного порядка.
«В период проведения ОПМ сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений в общественных местах, пресечению уличной преступности, а также обеспечению безопасности дорожного движения», — сообщили в ДП.
Полиция призывает жителей и гостей города соблюдать требования законодательства.
