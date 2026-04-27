В Башкирии водителей предупредили о весенней миграции диких животных

В мае и июне на трассах республики ожидается повышенная активность диких животных. Как сообщили в министерстве природопользования и экологии республики, в этот период начинаются сезонные перемещения молодняка и их матерей, которые часто переходят дороги, не оценивая опасность от приближающихся автомобилей.
По данным ведомства, только с начала года на дорогах региона произошло более 21 столкновения с дикими животными, включая 17 лосей, трех косуль и трех кабанов. Два ДТП с лосями зафиксированы 24 апреля в Уфимском и Иглинском районах. Особую тревогу у специалистов вызывают вечерние и утренние сумерки, когда видимость ограничена.
В министерстве подчеркивают, столкновение с лосем или оленем, чья масса достигает 400 кг, смертельно опасно для водителя. Тело животного расположено выше капота, и при ударе туша пробивает лобовое стекло. Автовладельцам напоминают: покидать место аварии запрещено, даже если водитель не виноват. Ущерб животному миру покрывает полис ОСАГО.
В ведомстве уже направили в дорожные службы предложения установить на 120 опасных участках знаки 1.27 «Осторожно, дикие животные», смонтировать ограждения и снизить скоростной режим. Водителей призывают быть предельно внимательными на трассах.