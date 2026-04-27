В Башкирии водителей предупредили о весенней миграции диких животных

По данным ведомства, только с начала года на дорогах региона произошло более 21 столкновения с дикими животными, включая 17 лосей, трех косуль и трех кабанов. Два ДТП с лосями зафиксированы 24 апреля в Уфимском и Иглинском районах. Особую тревогу у специалистов вызывают вечерние и утренние сумерки, когда видимость ограничена.