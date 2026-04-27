Казахстан потратил $42,2 млн на обучение отчисленных студентов — Высшая аудиторская палата

Он сообщил, что в 2022 году остались невостребованными более 9 тысяч грантов по приоритетным направлениям, в том числе более 6 тысяч — по инженерным специальностям и около 3 тысяч — по информационно-коммуникационным технологиям.
«Ежегодно вузы выпускают около 20 тысяч IT-специалистов, но по профессии работают только 30%. Это вопрос не только количества грантов, но и качества прогнозирования, программ и связи с работодателями», — сказал Каскин.
Также аудиторы выявили проблемы в части госзаказа на подготовку кадров.
«В 2023—2024 годах через оператора проходило лишь около 40% средств, остальная часть распределялась вне единого контура учета. При этом, 67 вузам были выделены 246 грантов при уровне трудоустройства ниже установленного порога 63%. Отсутствует централизованный учет академических кредитов и финансирования по каждому обучающемуся. Выявлены 33 случая повторного присуждения грантов ранее отчисленным лицам на сумму около 85 млн тенге», — рассказал представитель ВАП.
А еще за период с 2022 по 2024 годы из вузов были отчислены порядка 24 тысяч студентов, на обучение которых уже израсходовали 19,6 млрд тенге ($42,2 млн). По 10 тысячам из них в системе отсутствуют сведения о суммах использованных грантов.
«При этом, полноценного механизма возврата средств по отчисленным студентам нет. Дополнительно действует схема ухода от отработки через поступление в магистратуру с последующим отчислением. Только по этой категории прогнозный ущерб оценивается в 10,8 млрд тенге. Еще около полутора тысяч выпускников числятся в статусе “ищущий работу”, что формально засчитывается как исполнение обязательств, но фактически не дает экономике специалиста», — сказал Каскин.
Обнаружены нарушения и в части выделения мест учащимся в общежитиях.
«Дефицит мест в общежитиях на 2024−2025 учебный год составил более 10 тысяч мест, а расхождение между данными министерства и оператора превысило 31 тысячу мест. Обеспеченность жильем ниже прежнего ориентира в 70%: в ЕНУ — 51,7%, в КазНУ — 56,7%. Одновременно в КазНУ и ЕНУ более 133 млн тенге направлены на приобретение автотранспорта для административных нужд», — отметил член ВАП.
Затронул аудит и образовательную программу «Болашак», у операторов которой тоже нашли нарушения.
«340 претендентам на 7,7 млрд тенге, присуждена стипендия в индивидуальном порядке по решению Министерства при несоответствии общим критериям отбора. 151 стипендия присуждена сверх утвержденного лимита. Особенно показателен блок по искусственному интеллекту: из 54 запланированных стипендий фактически присуждено только 5, остальные 49 перераспределены на другие направления», — рассказал Каскин.
Сегодня система высшего образования в большей степени финансирует процесс, чем конечный результат, сделали вывод аудиторы.