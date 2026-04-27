В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о хищениях при уборке дорог

Суд установил, что обвиняемые, совместно руководя субподрядной организацией «Строительство и эксплуатация дорог», в октябре 2022 года — мае 2023 года искусственно завысили объем выполненных работ по контракту на уборку региональных дорог от снега и льда, причинив ущерб бюджету на 48,5 миллионов рублей.
«Суд признал Романа Жданова и Светлану Тамбовцеву виновными в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Жданову назначено наказание в виде 2 лет колонии общего режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Жданов взят под стражу в зале суда. Тамбовцева, уточняется в сообщении, осуждена на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
Жданов является фигурантом еще одного дела о мошенничестве — 17 апреля прокуратура региона информировала о передаче в суд дела о хищении свыше 634 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По версии следствия, обвиняемый похитил деньги на строительство дорожной инфраструктуры в одном из районов Екатеринбурга.