На Куршской косе сгорело кафе «Маяк» в Лесном на улице Взморья сгорело кафе «Маяк». По данным областного МЧС, сообщение о возгорании поступило в 2:52, площадь пожара была 100 кв. м. Локализовать пожар удалось в 5:40.
Пожарные сумели предотвратить переход огня на газовую котельную и жилой дом, из кафе эвакуировали 8 пропановых баллонов.
«Открытое горение на площади 500 квадратных метров ликвидировали 22 специалиста и 5 спецавтомобилей МЧС России», — прокомментировали в ведомстве.
Пострадавших нет.