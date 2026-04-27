Собаки взяли след — пропавшую после удара БПЛА в Туапсе девочку ищут

В Туапсе продолжаются поиски 14-летней девочки, пропавшей после атаки беспилотника в ночь на 16 апреля. Служебные собаки взяли след, что дает надежду, что ребенок мог выжить, пишет «КП-Кубань» со ссылкой на волонтера Алексея Землякова.

После удара дрона по жилому дому спасатели разбирали завалы, однако тело девочки так и не нашли. Изначально ее считали погибшей, но отсутствие останков изменило ход поисков.

Позже в лесу обнаружили след босой ноги 36 размера, который, как предполагается, может принадлежать пропавшей. Родные считают, что в первые минуты после взрыва она могла покинуть дом.

По словам волонтеров, дом находится рядом с лесом, и девочка могла уйти туда в состоянии шока. Отмечается, что тепловизоры фиксировали возможные признаки присутствия человека ночью у деревьев, однако точных подтверждений нет.

В момент атаки в доме находилась семья. Родители смогли выбраться, но девочка исчезла. Отец пытался вернуться за ней, однако сильный огонь не позволил попасть внутрь.

К поискам подключены волонтеры, спасатели и местные жители. Работы продолжаются, обстоятельства исчезновения ребенка устанавливаются.

