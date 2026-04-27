В 185 лагерях Иркутской области нашли нарушения пожарной безопасности

На сегодня устранили 54 нарушения.

Источник: ГУ МЧС по Иркутской области

МЧС проверило организации детского отдыха перед летним сезоном. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, в Иркутской области в реестр включили 830 учреждений, это загородные, палаточные, пришкольные лагеря и санатории.

— Проверки выявили недочеты на 185 объектах. Среди них 125 школ с летними площадками, 53 стационарных лагеря и два палаточных. На сегодня устранили 54 нарушения, — рассказали в МЧС.

Инспекторы следят за исправностью сигнализации, свободными путями эвакуации, наличием огнетушителей и защитой от лесных пожаров. Подготовка к приему детей продолжается.