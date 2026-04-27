Под Волгоградом в горящем доме задохнулся 60-летний мужчина

Трагедия произошла накануне, 26 апреля, в Быковском районе около шести часов вечера. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, в поселке Приморск в деревянном доме размером 6×6 м. горела деревянная обрешетка кровли на площади 15 кв.м.

Огонь потушили в 18−48 ч. Однако в доме нашли погибшего 60-летнего мужчину. Причину смертельного пожара устанавливают.

Еще один пожар с пострадавшим произошел поздно вечером в воскресенье в Руднянском районе. Деревянный дом вспыхнул около полуночи в селе Русская Бундевка. 50-летнего хозяина госпитализировали. Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области.