Мужчина получил ожоги лица, рук и ног в результате атаки ВСУ в Курской области

«В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжёлом состоянии», — написал глава региона в своём канале на платформе Max.
Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают необходимую помощь и пытаются стабилизировать его состояние.
Кроме того, зафиксированы повреждения в других населённых пунктах. В посёлке Колячек Хомутовского района выбиты стёкла в двух квартирах. Также атака затронула агроферму «Рыльская» в деревне 1-е Яньково. Там повреждены зернохранилище и перегрузочное оборудование.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Их госпитализировали.
