Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина получил ожоги лица, рук и ног в результате атаки ВСУ в Курской области

В Курской области в результате атаки пострадал местный житель. Инцидент произошёл в деревне Долгие Буды Беловского района. По словам губернатора Александра Хинштейна, 64-летний мужчина получил ожоги лица, рук и ног.

«В результате атак в деревне Долгие Буды Беловского района ранен местный житель. У 64-летнего мужчины термический ожог лица, рук и ног. Он в тяжёлом состоянии», — написал глава региона в своём канале на платформе Max.

Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают необходимую помощь и пытаются стабилизировать его состояние.

Кроме того, зафиксированы повреждения в других населённых пунктах. В посёлке Колячек Хомутовского района выбиты стёкла в двух квартирах. Также атака затронула агроферму «Рыльская» в деревне 1-е Яньково. Там повреждены зернохранилище и перегрузочное оборудование.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших при ударе украинского FPV-дрона по автобусу в селе Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. Их госпитализировали.

