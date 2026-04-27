Четырех человек задержали в Люберцах после ограбления магазина на 1,5 миллиона

Правоохранители задержали четырех мужчин, которые ограбили в Люберцах магазин на 1,5 миллиона рублей. Об этом в понедельник, 27 апреля, рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
Благодаря записи с камеры наблюдения, полицейские установили личности двоих подозреваемых, которые после совершения преступления скрылись на территории Брянской области. Позже полицейским удалось найти еще двух нападавших. Всех их задержали по местам проживания.
По данным МВД, преступление тщательно планировали: так, один из грабителей узнал, что в сейфе магазина лежит крупная сумма денег. После этого он нашел сообщников, распределил между ними роли и организовал ограбление.
Преступники ворвались в магазин, и пока один удерживал продавца, его сообщник взламывал сейф. Третий участник группы ожидал подельников в автомобиле неподалеку, а четвертый в это время находился с хозяином магазина в спортзале, чтобы контролировать его передвижения и не допустить неожиданного возвращения.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 161 УК РФ, передает Telegram-канал ведомства.
