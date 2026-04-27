В Коми предотвратили взрыв на НПЗ по заданию спецслужб Украины

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Силовики сорвали теракт на НПЗ в Коми, запланированный украинскими спецслужбами, сообщила ФСБ.

Источник: © РИА Новости

«Федеральной службой безопасности в городе Ухте Республики Коми предотвращена диверсия, планировавшаяся двумя гражданами России по заданию спецслужб Украины», — заявили в ведомстве.

В ФСБ рассказали, что злоумышленники через зарубежные мессенджеры передавали противнику данные о нефтеперерабатывающих предприятиях, а также о российских военных и правоохранителях, участвующих в СВО.

Затем подозреваемые достали из тайника дроны и планировали ударить ими по НПЗ в Ухте. При задержании они оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали ответным огнем. Силовики и гражданские не пострадали.

Возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении диверсии.