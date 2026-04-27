В Ростове-на-Дону автомобиль сбил ребёнка. 26 апреля, в воскресенье, на улице Днепропетровской в Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Согласно информации, предоставленной региональным управлением Госавтоинспекции, мальчик семи лет в сопровождении взрослого семи пересекал проезжую часть в неустановленном месте.
За рулём автомобиля «Фольксваген» находился 42-летний мужчина. По предварительной версии, водитель не сумел своевременно отреагировать на появление пешехода на дороге, что привело к наезду.
Пострадавший ребёнок был срочно доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств произошедшего инцидента.