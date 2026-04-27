В Башкирии накрыли подпольный покер-хаус: четыре человека предстанут перед судом

В Иглинском районе Башкирии направили в суд уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр. Местная прокуратура, как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, утвердила обвинительное заключение в отношении четверых жителей республики.
Согласно версии следствия, с августа 2025 года двое мужчин арендовали помещение на улице Ленина в Иглино. Они организовали игры в покер, установили столы, приобрели карты и фишки, а также привлекли двух человек в роли крупье для приема ставок и выплаты выигрышей. Вход в игру стоил от 1000 рублей.
Правоохранители остановили незаконную деятельность спустя несколько месяцев и изъяли игровое оборудование. Дело теперь рассмотрит Иглинский межрайонный суд.