В Башкирии накрыли подпольный покер-хаус: четыре человека предстанут перед судом

Согласно версии следствия, с августа 2025 года двое мужчин арендовали помещение на улице Ленина в Иглино. Они организовали игры в покер, установили столы, приобрели карты и фишки, а также привлекли двух человек в роли крупье для приема ставок и выплаты выигрышей. Вход в игру стоил от 1000 рублей.