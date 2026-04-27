Жители Иркутской области отдали мошенникам 4,6 миллиона за три дня

За три дня телефонные аферисты обманули девятерых жителей Иркутской области. Общая сумма ущерба превысила 4,6 миллиона рублей. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, самую крупную потерю понес 52-летний мужчина из Байкальска.
— Схема началась с безобидной просьбы назвать код из смс якобы для замены домофона. Сразу после этого жертве позвонили от имени портала госуслуг и сообщили о взломе личного кабинета. Дальше в игру вступил лжесотрудник спецслужб, который обвинил мужчину в финансировании запрещенных организаций. Чтобы избежать уголовного преследования и спасти сбережения, сибиряк перевел мошенникам почти 3,2 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ведомства.
В Саянске 75-летняя пенсионерка лишилась около 150 тысяч после общения со лжеброкерами. В Братске 64-летняя женщина отдала преступникам 192 тысячи рублей по такой же инвестиционной схеме.