Арестованный акционер Дмитрий Аржанов подал заявление о банкротстве

Сообщается, что Дмитрий Аржанов, предприниматель, находящийся под арестом, инициировал процедуру банкротства, подав соответствующее заявление в арбитражный суд Нижнего Новгорода. Согласно сведениям из судебной картотеки, объем его подтвержденных долговых обязательств оценивается в 1,7 миллиарда рублей.
Напомним, акционер энергетической компании был задержан в ноябре 2020 года вместе с руководящим составом холдинга. В настоящее время в Москве им предъявлено обвинение в хищении 14,5 миллиардов рублей у «Россетей», что было осуществлено путем неоплаты поставок электроэнергии в Нижегородской и Ярославской областях.
Ранее попытку инициировать банкротство Дмитрия Аржанова предприняло ООО «НЭС». Эта энергосбытовая компания, фигурирующая в его уголовном деле, предъявила к арестованному требования на сумму 200 миллионов рублей. Однако арбитражный суд Нижнего Новгорода отметил, что должник находится под стражей в следственном изоляторе, а в разные годы его регистрация значилась по адресам в Краснодаре, Пензе, Сочи и Ростове-на-Дону.
Суд подчеркнул, что при определении подсудности важно учитывать местонахождение активов должника, его кредиторов, а также юридических лиц, с которыми он может быть связан корпоративными отношениями.
Необходимо также исследовать центр его экономических интересов, основное место деятельности и фактического проживания. Помимо этого, судья указал на факт неуведомления заявителем «других лиц, участвующих в деле» о поданном иске. По этой причине заявление «НЭС» о признании Аржанова банкротом было оставлено без рассмотрения.
Теперь судебные органы приступят к рассмотрению заявления самого Дмитрия Аржанова о признании его несостоятельным.
Ранее на торги снова выставили арестованный особняк Аржанова в Нижнем Новгороде.