В Воронеже 9-летний мальчик попал под колеса такси

По предварительным данным, 26 апреля у дома № 10/4 по улице Корольковой в Воронеже случилось дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.
Примерно в 13:40 «Киа Рио», за рулем которой находился 53-летний местный житель, ехала по улице Корольковой со стороны улицы Ростовская в сторону улицы Дубровина. В какой-то момент легковушка сбила 9-летнего мальчика, пересекавшего проезжую часть вне пешеходного перехода.
В результате аварии парнишка получил телесные повреждения, его увезли в больницу.
