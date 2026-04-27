Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», — говорится в сообщении станции в мессенджере MАХ.
Представители ЗАЭС добавили, что близким погибшего окажут всю необходимую помощь.
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 24 апреля сообщил, что в зоне ЗАЭС нарастает количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), целями которых являются посеять панику и дезориентировать персонал. Уточнялось, что за последнюю неделю город-спутник станции Энергодар неоднократно оставался без электричества и водоснабжения.