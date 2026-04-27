Сотрудник ЗАЭС погиб при ударе дрона ВСУ

Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате удара украинского беспилотника по территории транспортного цеха станции. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель», — говорится в сообщении станции в мессенджере MАХ.

Представители ЗАЭС добавили, что близким погибшего окажут всю необходимую помощь.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 24 апреля сообщил, что в зоне ЗАЭС нарастает количество ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ), целями которых являются посеять панику и дезориентировать персонал. Уточнялось, что за последнюю неделю город-спутник станции Энергодар неоднократно оставался без электричества и водоснабжения.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
