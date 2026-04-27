Пожароопасный сезон открыли еще в семи лесничествах Иркутской области

По оперативным данным на 27 апреля лесных пожаров не зафиксировали. С начала сезона в лесном фонде области произошло восемь пожаров на общей площади почти 61 гектар, все их потушили в день обнаружения. Год назад на эту же дату случилось 59 пожаров на площади больше 1800 гектаров.