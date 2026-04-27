Пожароопасный сезон открыли еще в семи лесничествах Иркутской области

С 27 апреля 2026 особый режим начал действовать в Братском, Заларинском, Качугском, Нижнеудинском, Падунском, Тулунском и Чунском лесничествах. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, соответствующий приказ подписал министр лесного комплекса. Теперь пожароопасный сезон охватывает 16 из 37 подведомственных минлесу территорий.
По оперативным данным на 27 апреля лесных пожаров не зафиксировали. С начала сезона в лесном фонде области произошло восемь пожаров на общей площади почти 61 гектар, все их потушили в день обнаружения. Год назад на эту же дату случилось 59 пожаров на площади больше 1800 гектаров.
— Большинство возгораний возникли из-за неосторожного обращения с огнем местным населением. Еще одна причина — переход огня с земель иных категорий. Призываю жителей Иркутской области ответственно относиться к своему поведению на природе, соблюдать правила пожарной безопасности, — сказал губернатор Игорь Кобзев.
За нарушение правил безопасности грозят штрафы от 15 до 30 тысяч рублей, должностным лицам до 40 тысяч, а юридическим — до 400 тысяч. В регионе ведут ежедневный наземный мониторинг, 27 апреля на патрулирование вышли 25 групп общей численностью 59 человек.