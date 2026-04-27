Генпрокуратура требует переуволить экс-главу Роспотребнадзора Челябинской области

Так, надзорное ведомство настаивает на признании акта об увольнении недействительным. В данный момент в документах значится формулировка «лишение допуска к гостайне», которую прокуроры требуют заменить на «утрату доверия». Также истец настаивает на корректировке даты увольнения в официальных бумагах. Заседание по этому делу назначено на 8 мая.
Напомним, 62-летнего главного санитарного врача региона Анатолия Семёнова сотрудники ФСБ задержали ещё 13 февраля. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Центральный районный суд Челябинска отправил Анатолия Семёнова в СИЗО на два месяца. В начале апреля меру пресечения продлили ещё на два месяца.
Также Генпрокуратура России обратилась в суд с требованием изъять в доход государства имущество Семёнова. Речь идёт о недвижимости и транспорте на более чем 400 миллионов рублей, законность происхождения которых в ходе проверки подтверждена не была.