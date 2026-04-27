Дело завели в Красноярском крае после ДТП с лошадью, где погибли трое

Накануне вечером на 17-м километре дороги Ужур — Балахта произошла смертельная авария. 19-летний студент Шарыповского многопрофильного колледжа на ВАЗ-21124 возвращался с озера Большое вместе с двумя первокурсницами — 17-летней девушкой и её 16-летней подругой. На правой полосе неожиданно оказалась лошадь из стада местного фермера из села Косые Ложки. Водитель не успел среагировать — машина съехала в кювет и перевернулась.