Дело завели в Красноярском крае после ДТП с лошадью, где погибли трое

В Красноярском крае прокуратура проверяет трассу Ужур — Балахта после гибели троих молодых людей в ДТП с лошадью. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Накануне вечером на 17-м километре дороги Ужур — Балахта произошла смертельная авария. 19-летний студент Шарыповского многопрофильного колледжа на ВАЗ-21124 возвращался с озера Большое вместе с двумя первокурсницами — 17-летней девушкой и её 16-летней подругой. На правой полосе неожиданно оказалась лошадь из стада местного фермера из села Косые Ложки. Водитель не успел среагировать — машина съехала в кювет и перевернулась.
Все трое погибли на месте. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Прокуратура организовала проверку. Будет оценено соблюдение законодательства о безопасности движения: наличие знаков, предупреждающих о животных, и контроль администрации за выпасом скота.
Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц» поставлено на контроль.
