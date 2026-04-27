Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело завели в Красноярском крае после ДТП с лошадью, где погибли трое

Водитель слетел в кювет, машина перевернулась.

В Красноярском крае прокуратура проверяет трассу Ужур — Балахта после гибели троих молодых людей в ДТП с лошадью. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Накануне вечером на 17-м километре дороги Ужур — Балахта произошла смертельная авария. 19-летний студент Шарыповского многопрофильного колледжа на ВАЗ-21124 возвращался с озера Большое вместе с двумя первокурсницами — 17-летней девушкой и её 16-летней подругой. На правой полосе неожиданно оказалась лошадь из стада местного фермера из села Косые Ложки. Водитель не успел среагировать — машина съехала в кювет и перевернулась.

Все трое погибли на месте. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Прокуратура организовала проверку. Будет оценено соблюдение законодательства о безопасности движения: наличие знаков, предупреждающих о животных, и контроль администрации за выпасом скота.

Расследование уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлёкшее смерть двух и более лиц» поставлено на контроль.

Ранее мы сообщали, что в Красноярске завели дело после наезда электросамоката на 10-летнюю девочку.