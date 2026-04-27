Суд в Анапе обязал освободить самовольно занятый участок в Большом Утрише

В Большом Утрише самовольно установили деревянные строения на охраняемом участке.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Анапе обязал освободить самовольно занятый охраняемый участок в Большом Утрише. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в природном комплексном заказнике «Большой Утриш» регионального значения. Как выяснилось, на участке, который входит в его границы, физическим лицом самовольно размещены деревянные строения без признаков капитальности. Общая площадь составила 274 кв. метров.

Прокуратура обратилась с иском в Анапский районный суд о том, чтобы обязать физлицо освободить участок и возместить причиненный ущерб.

«Решением суда исковые требования природоохранного прокурора удовлетворены. Ход исполнения судебного решения находится на контроле специализированной прокуратуры», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.