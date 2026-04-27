Качество воздуха в Новосибирске ухудшится к концу апреля до уровня «Плохой»

В Новосибирске качество воздуха в ближайшие дни ухудшится. Во вторник, 28 апреля, индекс AQI поднимется до 52. Это уровень «Плохой». Воздух станет небезопасным для людей с повышенной чувствительностью.
По данным сервиса AccuWeather, 27 апреля качество воздуха в городе оценивается как «Среднее». Индекс AQI — 35. Это приемлемо для большинства жителей.
Прогноз на ближайшие дни: вторник, 28 апреля — «Плохой»; среда, 29 апреля — «Плохой»; четверг, 30 апреля — «Плохой».
Уровень загрязнения будет расти каждый день.
Люди с повышенной чувствительностью могут почувствовать недомогание уже сейчас. При длительном нахождении на улице возможны незначительные симптомы.