В Омской области охотник сломал рёбра пенсионеру

В Саргатском районе расследуют инцидент, произошедший во время охоты: 35‑летний местный житель подозревается в нанесении телесных повреждений своему односельчанину.
Всё началось с того, что 60-летний мужчина из села Андреевка вместе с тремя товарищами отправился на озеро Малый Семискуль, чтобы поохотиться на подсадных уток. После охоты компания расположилась у костра, где устроила импровизированное застолье с употреблением алкоголя.
По словам потерпевшего, во время отдыха между ним и одним из участников внезапно вспыхнул конфликт. Ссора быстро переросла в драку: 35-летний мужчина нанёс пожилому односельчанину несколько ударов в область груди. Очевидцы, находившиеся поблизости, успели разнять конфликтующих, прежде чем ситуация обострилась ещё сильнее.
После случившегося пострадавший обратился в полицию и предоставил справку из медицинского учреждения. Врачи диагностировали у него перелом нескольких рёбер с правой стороны.
На основании собранных данных дознаватель возбудил уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия — ведётся сбор свидетельских показаний и проверка деталей инцидента.