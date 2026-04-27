«Зафиксированы в 107 многоквартирных домах точечные повреждения практически во всех районах города. Это выбитые окна, местами повреждены балконы и также фасадные элементы. [Еще] 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна. Количество поврежденных автомобилей к настоящему времени уже приближается к 100», — сказал он.
Около 200 домов получили точечный урон после атаки ВСУ на Севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 апреля. /ТАСС/. Более 100 многоквартирных домов и 79 частных получили точечный урон в результате атаки ВСУ на Севастополь в ночь на 26 апреля, повреждены порядка 100 автомобилей, сообщил в ходе аппаратного совещания правительства директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.