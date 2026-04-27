В Прикамье в обход конкурсных процедур заключили контракты на 2,5 млн рублей

Краевой Арбитражный суд признал недействительной сделку шести муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в Лысьвенском округе. С исковым требованием выступил заместитель прокурора Прикамья.
Договоры заключил с индивидуальным предпринимателем в обход конкурсных процедур при недобросовестном поведении сторон. Он выступил единственным поставщиком услуг.
Суд также удовлетворил исковые требования о взыскании более 2,5 млн руб., полученных по указанным контрактам. По информации прокуратуры Пермского края, решение не вступило в законную силу.