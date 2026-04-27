Пропавшую в Тольятти 25-летнюю Анастасию Долгополову нашли живой

Пропавшая в Тольятти 25-летняя девушка жива и в безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти завершились поиски 25-летней Анастасии Долгополовой, которая пропала 23 апреля. Утром того дня она еще выходила на связь, а к вечеру ее телефон был выключен. Съемная комната в центральном районе оказалась пуста. Родные обратились в полицию и поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Сегодня, 27 апреля, появилась хорошая новость: девушка найдена живой, находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Родственники благодарят всех, кто участвовал в поисках и распространял информацию.

Напомним, на момент исчезновения Анастасия была одета в черное пальто до колен, черный комбинезон. Где она находилась последние четыре дня, не уточняется.