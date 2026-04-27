Автобус с военными врезался в легковушку в Новосибирске

В Новосибирске на перекрёстке улиц Жуковского и Мочищенского шоссе произошла авария с участием автобуса, перевозившего военных, и легкового автомобиля. Очевидцы сообщают, что на улице Жуковского из-за этого образовалась серьёзная пробка. «Я в 12:45 проезжал и в 13:50 ехал обратно, ещё стояли», — рассказал очевидец. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.