Автобус с военными врезался в легковушку в Новосибирске

В Новосибирске на перекрёстке улиц Жуковского и Мочищенского шоссе произошла авария с участием автобуса, перевозившего военных, и легкового автомобиля. Очевидцы сообщают, что на улице Жуковского из-за этого образовалась серьёзная пробка. «Я в 12:45 проезжал и в 13:50 ехал обратно, ещё стояли», — рассказал очевидец. Информация о пострадавших и обстоятельствах ДТП уточняется.
Напомним, сегодня утром стало известно о гибели самокатчика на Гусинобродском шоссе. 25 апреля в 23:15 водитель «Лады Гранты» сбил мужчину на электросамокате, который переезжал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. «В результате ДТП водитель СИМ — мужчина на вид 35−40 лет получил травмы, несовместимые с жизнью», — сообщили в Госавтоинспекции.