Альпинист Захаров сказал, как выбрать гида и не погибнуть

После трагедии на Мунку-Сардык, где сначала погибли трое туристов из Красноярского края, а потом лавина накрыла группу из Иркутской области, многие задумались: как понять, можно ли доверять человеку, который обещает за деньги сводить на какую-нибудь снежную открыточную вершину? Председатель красноярской краевой федерации альпинизма и мастер спорта Николай Захаров объяснил krsk.aif.ru, на что обратить пристальное внимание при выборе организатора коммерческого восхождения и почему сейчас закручиваются гайки в этой сфере.
«Просто решили зарабатывать».
Главная проблема сегодняшнего туррынка, по словам Николая Захарова, — обилие гидов-самозванцев.
«Очень часто встречаются люди вообще без квалификации. Просто походили как туристы, понравилось, и решили: “А давайте будем водить группы, будем на этом зарабатывать”», — описывает ситуацию эксперт.
Такие объявления легко найти в интернете: набираем, мол, группу, на «Дикие» Столбы в Красноярске, стоимость такая-то. Организаторы нередко гордо именуют себя инструкторами и ведут людей, не имея ни навыков оказания первой помощи, ни представления о страховке.
Захаров не стесняется в выражениях: «Собирается чувак — другого слова нет — или чувиха, и ведет 15 человек. Одному плохо с сердцем стало, и что? Всё, он умрет, потому что этот “гид” просто растеряется».
В настоящей альпинистской школе такому не учат за неделю, и одного сопровождающего на большую группу недостаточно.
Проверить документы.
Как же отличить профессионала от самозванца? Захаров дает несколько практических шагов. Первый — заглянуть в реестр Минэкономразвития РФ, где указаны все официальные проводники-инструкторы. Сейчас в России появляется система аттестации гидов-проводников. Информация о наличии квалификации у конкретного человека должна быть доступна.
«Можно проверить, есть ли у него документы, позвонить в фирму и прямо попросить: “Покажите, пожалуйста, подтверждение, что вы имеете право водить на этот маршрут”», — советует эксперт.
Одних лишь хвалебных отзывов на сайтах фирм недостаточно. Надо искать независимые площадки, читать, что пишут реальные люди.
Соотношение «гид — клиент».
Еще один критерий выбора — сколько человек идет с одним гидом. В спортивном альпинизме больше десяти на инструктора не положено, и то при условии, что группа уже прошла подготовку. В коммерческом туре клиентов больше, навыков у них меньше.
«Если видите, что один гид набирает 15 и больше человек — это тревожный звоночек. С такой оравой в случае ЧП он не справится физически», — говорит Захаров.
Обязательно проверяйте страховку и медицинский допуск.
«У нас, альпинистов, без меддопуска никто на гору не выйдет, — подчеркивает эксперт. — Туристические фирмы тоже обязаны его требовать. Если вам говорят: “Да бросьте, мы никого не заставляем, просто приходите”, — бегите от таких».
Государство реагирует.
Государство, по наблюдениям Захарова, начало реагировать на череду трагедий в горах.
«Государство предпринимает шаги, чтобы сделать такие походы безопаснее. Ведь в последнее время очень много несчастных случаев: Эльбрус, Камчатка. На Эльбрусе люди гибнут каждый год, и это не всегда попадает в новости», — объясняет Захаров.
Вводится обязательная аттестация гидов, контроль маршрутов. Но запрещать коммерческий туризм, как считает глава краевой федерации, бессмысленно — он существует во всем мире.
А пока главный совет от Николая Захарова самим туристам звучит так: готовьтесь. Даже к самому простому восхождению.
«Изучите район, маршрут. В интернете есть описания всех опасных мест. Придите в клуб альпинистов, потренируйтесь. У нас в Красноярске работает городская федерация, обучает всех желающих бесплатно. Купите нормальное снаряжение. Если вы идете в гору с коммерческой группой, вы должны хотя бы понимать, что вас ждет. Иначе вы полностью отдаете свою жизнь в руки чужого человека. А он может оказаться просто “чуваком” с рюкзаком».