Подростки облюбовали руины: суд заставил Минобороны закрыть аварийную казарму во Владивостоке

Первоначально иск был адресован Теруправлению Росимущества, но в ходе разбирательства выяснилось, что здание является военным имуществом — бывшей казармой, закреплённой за ФГКУ «ДВТУИО» Министерства обороны. Несмотря на изданный в 2022 году приказ о высвобождении объекта из состава Вооружённых сил и его передаче «на гражданку», фактически имущество никуда не выбыло, акт приёма-передачи не подписан, а установленный законом порядок высвобождения военного имущества соблюдён не был. Поэтому суд возложил ответственность за состояние здания именно на Минобороны и его учреждение.