Подростки облюбовали руины: суд заставил Минобороны закрыть аварийную казарму во Владивостоке

Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск администрации Владивостока и обязал Министерство обороны РФ и его подведомственное учреждение ФГКУ «ДВТУИО» в трёхмесячный срок привести в порядок заброшенное здание на улице Калинина, 55а. Речь идёт о двухэтажной кирпичной казарме, где во времена «до забвения» располагался паспортный стол, а теперь обосновались подростки и бездомные, сообщается в карточке дела.
Как следует из решения суда, здание площадью 1672,5 кв. м находится в руинированном состоянии: оконные проемы выбиты, дверные проемы зияют пустотой, штукатурка и краска осыпались, а ограждение, мешающее проникнуть внутрь, отсутствует. Более того, выяснилось, что попытка пристроить аварийный объект в мирную жизнь провалилась: в 2021 году Теруправление Росимущества пыталось передать его Управлению Судебного департамента в Приморском крае, но судебное ведомство отказалось именно из-за аварийного состояния здания.
«Материалами дела подтверждается, что двухэтажное здание находится в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии. В данное сооружение имеется свободный доступ людей, что создаёт угрозу жизни и здоровью, в том числе несовершеннолетних», — констатировал суд.
Первоначально иск был адресован Теруправлению Росимущества, но в ходе разбирательства выяснилось, что здание является военным имуществом — бывшей казармой, закреплённой за ФГКУ «ДВТУИО» Министерства обороны. Несмотря на изданный в 2022 году приказ о высвобождении объекта из состава Вооружённых сил и его передаче «на гражданку», фактически имущество никуда не выбыло, акт приёма-передачи не подписан, а установленный законом порядок высвобождения военного имущества соблюдён не был. Поэтому суд возложил ответственность за состояние здания именно на Минобороны и его учреждение.
Теперь военное ведомство обязано в течение трёх месяцев после вступления решения в законную силу не только установить ограждение, препятствующее несанкционированному доступу, но и выполнить текущий ремонт фасадов, включая очистку, окраску и остекление оконных проёмов.