В Омской области суд аннулировал микрозайм мошенников на постороннего человека

Как сообщила пресс-служба облсуда, было установлено, что в январе 2025 года неизвестные, используя персональные данные истицы, дистанционно заключили от ее имени договор микрозайма на 9 тыс. рублей с ООО МКК «Академическая». В дальнейшем сумму скорректировали до 3 тыс. Деньги были перечислены на банковскую карту совершенно незнакомого гражданина. Сама потерпевшая узнала о долге только после звонков коллекторов. Никаких займов она не оформляла и даже СМС-кодов никому не высылала.