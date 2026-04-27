В Омской области суд аннулировал микрозайм мошенников на постороннего человека

Аферисты заключили договор займа дистанционно, используя ворованные персональные данные.

Исилькульский городской суд Омской области рассмотрел гражданское дело о признании незаключенным договора микрозайма и вынес решение в пользу жертвы мошенников. С иском в интересах пострадавшей местной жительницы обратилась прокуратура.

Как сообщила пресс-служба облсуда, было установлено, что в январе 2025 года неизвестные, используя персональные данные истицы, дистанционно заключили от ее имени договор микрозайма на 9 тыс. рублей с ООО МКК «Академическая». В дальнейшем сумму скорректировали до 3 тыс. Деньги были перечислены на банковскую карту совершенно незнакомого гражданина. Сама потерпевшая узнала о долге только после звонков коллекторов. Никаких займов она не оформляла и даже СМС-кодов никому не высылала.

По факту аферы полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст. 159 УК («Мошенничество»), но личность злоумышленника пока не выяснена, дознание приостановлено.

В суде представитель МФО настаивал на законности сделки, указывая, что договор подписан простой электронной подписью через сайт, а телефонный номер принадлежит именно жительнице Исилькуля.

В ходе рассмотрения иска все же выяснили: волеизъявление на заключение договора отсутствовало. Истица не согласовывала индивидуальные условия, не получала денег и не давала поручений о том, чтобы перевести их третьим лицам.

Суд отметил, что одного факта ввода кода из СМС с чужого телефона недостаточно для возникновения долга, если гражданин не совершал ничего для оформления заявки на займ.

Договор в итоге был признан незаключенным, долг женщины перед ООО МКК «Академическая» признан отсутствующим. Вердикт, правда, пока не вступил в законную силу.