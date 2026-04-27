В университете Самары раскрыли масштабную коррупционную схему

В Самаре следователи раскрыли коррупционную схему в одном из университетов. Выпускница вуза собирала деньги со студентов и абитуриентов и передавала их своей подруге. Та, в свою очередь, хорошо общалась с преподавателями и отдавала им деньги, чтобы те ставили ученикам хорошие оценки за экзамены. Часть денег девушки забирали себе. Об этом сообщает Волга Ньюс.
«В декабре 2025 года во время зимней сессии девушки потребовали от студента 38 тысяч рублей. Эти деньги они хотели передать преподавателю, чтобы он закрыл накопившиеся академические долги. 25 декабря их причастность к схеме подтвердилась», — рассказали в ведомстве.
В отношении посредниц завели уголовное дело. Одна из подозреваемых согласилась сотрудничать со следствием. Девушка, которая занималась передачей денег, уже привлекалась к ответственности за аналогичные действия в 2020 году, но тогда отделалась штрафом в 10 тысяч рублей, так как совершала преступление впервые. Сейчас следствие устанавливает взяткополучателей и другие эпизоды.