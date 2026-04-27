В университете Самары раскрыли масштабную коррупционную схему

В Самаре следователи раскрыли коррупционную схему в одном из университетов. Выпускница вуза собирала деньги со студентов и абитуриентов и передавала их своей подруге. Та, в свою очередь, хорошо общалась с преподавателями и отдавала им деньги, чтобы те ставили ученикам хорошие оценки за экзамены. Часть денег девушки забирали себе. Об этом сообщает Волга Ньюс.