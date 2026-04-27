Свет вернули в 85 населенных пунктов в Ленобласти после снегопада

Энергетики восстановили электричество в 85 населенных пунктах Ленинградской области после штормового ветра и метели. Об этом сообщили 27 апреля в компании «Россети Ленэнерго». Сейчас со светом порядка 60 процентов потребителей, которые оказались в зоне отключения.
— В аварийном ремонте участвуют 108 бригад. Это 281 специалист и 131 единица техники. Работы велись всю ночь, несмотря на сложную погоду, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.
Основной удар стихии пришелся на Гатчинский и Кингисеппский районы. Там ветер ломал деревья и обрывал провода. Энергетики убирают упавшие на линии ветки и ремонтируют оборудование. В проблемные населенные пункты везут генераторы.
В Ленобласти ввели дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала со спецтехникой. У муниципалитетов и сетевых организаций есть резервные источники питания для социально значимых объектов.
Работы идут круглосуточно. Восстановить подачу электричества планировали до 4 утра 27 апреля, но из-за большого числа поломок срок могут сдвинуть. Ситуацию контролирует комитет по ТЭК Ленинградской области. Жители могут сообщать о проблемах по телефону 8−800−220−0−220 или короткому номеру 220.